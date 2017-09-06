Trabzonspor'dan kadroya takviye

Milli maç arası Avrupa seferine çıkan bordo mavili yönetim rotasını Slovakya'ya çevirdi. Takımı Marsilya ve kendisi ile görüşen bordo mavili yönetim resmi teklifini Marsilya yetkililerine iletti.

Esas mevkii stoper olmasına rağmen, savunmanın sağında ve solunda da oynayabilen 31 yaşındaki Hubocan için yapılan resmi teklifin 2 milyon euro olduğu, Marsilya'nın bu öneriyi kabul ettiği ifade edildi. Bu arada bordo-mavili kulüp, Slovakya Milli Takımı formasını 46'sı ilk 11'de olmak üzere 50 kez giyen Hubocan'ın transferinde Durica başta olmak üzere Kucka ve Bero'dan da yardım aldı

Tomas Hubocan kimdir?

31 yaşındaki Slovak stoper Tomas Hubocan, kariyerine MSK Zilina takımında başladı. 1 sezon sonrasında A takımda kendine yer bulan oyuncuya Rus ekip Zenit kancayı taktı ve 3.2 milyon euro bonservis bedeli ile renklerine bağladı. Daha sonra Dinamo Moskova ile anlaşan oyuncu 16/17 sezonunda Marsilya ile 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Toplamda 260 maça çıkan Slovak oyuncu 4 gol atarken 8 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro. Bonservisi ise 2019'da son bulacak.