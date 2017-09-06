Trabzonspor, Junuzovic için gemileri yaktı
Başkan Muharrem Usta, Avusturyalı 10 numara için Werder Bremen’e yaptığı 5 milyon euro’luk teklifi 5 milyon 200 bin euro’ya yükseltti. Usta, fiyatı biraz daha artırabilir
Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Başkan Muharrem Usta, Zlatko Junuzovic'in transferi için gittiği Almanya'da görüşmelerine devam ediyor. Avusturyalı 10 numaranın transferi için Alman kulübüne ilk etapta 5 milyon euro teklif yapan Başkan Usta, buna sıcak bakılmayınca rakamı biraz daha artırdı. Son olarak masaya 5 milyon 200 bin euro'yu koyan Başkan Usta'nın bu rakamı biraz daha artırabileceği ve tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Bu arada Başkan Usta'nın 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile yaptığı görüşmede ise mesafe kat ettiği ve oyuncunun kulüp ile anlaşılması durumunda bu kez gelmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.
SÜRATİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Junuzo vic 'in yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 senelik kontratı prensipte kabul ettiği vurgulanıyor. Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.
Yunus Emre SEL
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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