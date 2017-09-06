Trabzonspor, Junuzovic için gemileri yaktı

Trabzonspor'da transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Başkan Muharrem Usta, Zlatko Junuzovic'in transferi için gittiği Almanya'da görüşmelerine devam ediyor. Avusturyalı 10 numaranın transferi için Alman kulübüne ilk etapta 5 milyon euro teklif yapan Başkan Usta, buna sıcak bakılmayınca rakamı biraz daha artırdı. Son olarak masaya 5 milyon 200 bin euro'yu koyan Başkan Usta'nın bu rakamı biraz daha artırabileceği ve tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Bu arada Başkan Usta'nın 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile yaptığı görüşmede ise mesafe kat ettiği ve oyuncunun kulüp ile anlaşılması durumunda bu kez gelmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

SÜRATİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Junuzo vic 'in yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 senelik kontratı prensipte kabul ettiği vurgulanıyor. Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.

Yunus Emre SEL