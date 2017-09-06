Trabzonspor hırs küpü
Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da futbolcular hırs küpü. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavililerde futbolcular formayı almak için kıyasıya mücadele ediyor.
Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği bordo-mavililerde, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal'dan formayı kapmak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadelelerle dikkat çekiyor. "Formayı hak eden alır" mesajını sezon başında veren deneyimli çalıştırıcı ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, futbolcuların bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları Gençlerbirliği maçı öncesi moralleri yükseltiyor.
Hedef seri galibiyeler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, özel yılda camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştı. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam her maçı tek tek düşünerek ilerleyeceklerini belirtti.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:41
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Arda: Bu ülkeye canımız feda
Toplam 1
Yorum
milli oğuzhan ve nuri hep yanyana oynamalı.ozan şenere forma yasak edilmeli
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Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Toplam 8
Yorum
milli takım şener ismail ozan çıktı.oğuzhan ve nuri oynadı takım değişti.Anlamayanlara ne desek az.
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Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Toplam 8
Yorum
fb07 Nuri ve oğuzhan orta sahada ise gerisi yalan.Ozansız şenersiz herkesin kafası rahat.
Trabzonspor hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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