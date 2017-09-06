Trabzonspor açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Marsilya Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hubocan'ın kadroya dahil edilmesi halinde bordo-mavili takım; Jan Durica, Matus Bero, Juraj Kucka'dan sonra 4. Slovak oyuncuyu transfer edecek.

Trabzonspor'un transferini planladığı 31 yaşındaki oyuncu, ülkesinin MSK Zilina ve Zlate Moravce takımlarında oynadıktan sonra Rusya'nın Zenit ile Dinamo Moskova ekiplerinde forma giydi. Hubocan, son olarak Marsilya'nın kadrosunda yer aldı.

Slovak futbolcunun, yarın Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



31 yaşındaki Slovak futbolcu, 2017-18 sezonunda Olimpik Marsilya formasıyla 3 maçta toplam 196 dakika süre aldı.

Tomas Hubocan kimdir?

31 yaşındaki Slovak stoper Tomas Hubocan, kariyerine MSK Zilina takımında başladı. 1 sezon sonrasında A takımda kendine yer bulan oyuncuya Rus ekip Zenit kancayı taktı ve 3.2 milyon euro bonservis bedeli ile renklerine bağladı. Daha sonra Dinamo Moskova ile anlaşan oyuncu 16/17 sezonunda Marsilya ile 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Toplamda 260 maça çıkan Slovak oyuncu 4 gol atarken 8 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro. Bonservisi ise 2019'da son bulacak.