Milan'dan flaş Sosa açıklaması
İtalyan devi AC Milan'ın Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa'nın transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kamil Ahmet Çörekçi, Theo Bongonda, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi isimleri renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen çalışmalarında hız kesmiyor.
Bir süredir Jose Sosa'yı transfer etmek için uğraşan bordo mavili ekip mutlu sona çok yaklaştı!
Dün İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını yazmasının ardından bugün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu.
Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" ifadelerini kullanarak topu yıldız oyuncuya attı.
Sosa'nın en genç cuma gününe kadar Türkiye'ye gelip Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:55
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 4
Yorum
milli Milli maç ama halen takım futbolcusu gibi bakılıyor onun için milli takım buralarda bu kafalar değişmediği sürece buralarda devam
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 8
Yorum
gs yıllık 5 milyon euro 3 yıl için 20 mılyon lıra bonservis 25 milyon lira yapma trabzon valla batarsın billa batarsın
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Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Toplam 1
Yorum
metin ya kardesim bu emre ve volkan yuzunden insanlar milli takimdan sogudu bu adamlar bizi dunya sampiyonumu yaptida vazgecimiyor bunlardan
Milan'dan flaş Sosa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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