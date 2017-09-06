 Milan'dan flaş Sosa açıklaması – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Milan'dan flaş Sosa açıklaması

    Milan'dan flaş Sosa açıklaması

    İtalyan devi AC Milan'ın Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa'nın transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardıklarını söyledi.

    Kamil Ahmet Çörekçi, Theo Bongonda, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi isimleri renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen çalışmalarında hız kesmiyor.

    Bir süredir Jose Sosa'yı transfer etmek için uğraşan bordo mavili ekip mutlu sona çok yaklaştı!

    Dün İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını yazmasının ardından bugün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu.

    Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" ifadelerini kullanarak topu yıldız oyuncuya attı.

    Sosa'nın en genç cuma gününe kadar Türkiye'ye gelip Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:55
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