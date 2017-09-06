 Luis İbanez gidiyor – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Luis İbanez gidiyor

    Luis İbanez gidiyor

    Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İbanez'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü, temas halinde olduğu bir kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol bekin zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği öğrenildi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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