Luis İbanez gidiyor

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İbanez'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü, temas halinde olduğu bir kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol bekin zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği öğrenildi.