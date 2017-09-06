Luis İbanez gidiyor
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İbanez'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü, temas halinde olduğu bir kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol bekin zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği öğrenildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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