 Kafasına takmıyor – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Kafasına takmıyor

    Kafasına takmıyor

    Milli Takım kadrosuna alınmadığı için ilk etapta bir moral bozukluğu yaşayan, ancak kısa sürede toparlanan Onur, Başkan Usta’nın bu konudaki hassasiyetinden de büyük memnuniyet duydu

    Kaptanın Başkan Usta'ya, "Elbette insan üzülüyor ama demek ki daha iyisini yapmam lazım. Kafama takmıyorum, işime bakıyorum. Bu konuda bir endişeniz olmasın" dediği öğrenildi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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