Kafasına takmıyor
Milli Takım kadrosuna alınmadığı için ilk etapta bir moral bozukluğu yaşayan, ancak kısa sürede toparlanan Onur, Başkan Usta’nın bu konudaki hassasiyetinden de büyük memnuniyet duydu
Kaptanın Başkan Usta'ya, "Elbette insan üzülüyor ama demek ki daha iyisini yapmam lazım. Kafama takmıyorum, işime bakıyorum. Bu konuda bir endişeniz olmasın" dediği öğrenildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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