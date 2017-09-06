 İyilik meleği Yusuf Yazıcı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    İyilik meleği Yusuf Yazıcı

    İyilik meleği Yusuf Yazıcı

    Milli Takım formasıyla Turkcell reklam filminde boy gösteren Yusuf Yazıcı, buradan kazandığı ücreti Lösev ile sevgi evlerine bağışladı.

    Trabzonspor'da yıllık 250 bin TL'ye oynayan Yusuf Yazıcı, en az paraya oynayan yıldız oyuncu olarak dikkat çekmişti. 20 yaşındaki orta saha, profesyonel sözleşme imzaladığı ay da 25 bin TL'lik ilk maaşının yarısını okuduğu liseye bağışlamıştı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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