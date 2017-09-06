İyilik meleği Yusuf Yazıcı
Milli Takım formasıyla Turkcell reklam filminde boy gösteren Yusuf Yazıcı, buradan kazandığı ücreti Lösev ile sevgi evlerine bağışladı.
Trabzonspor'da yıllık 250 bin TL'ye oynayan Yusuf Yazıcı, en az paraya oynayan yıldız oyuncu olarak dikkat çekmişti. 20 yaşındaki orta saha, profesyonel sözleşme imzaladığı ay da 25 bin TL'lik ilk maaşının yarısını okuduğu liseye bağışlamıştı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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