İyilik meleği Yusuf Yazıcı

Trabzonspor'da yıllık 250 bin TL'ye oynayan Yusuf Yazıcı, en az paraya oynayan yıldız oyuncu olarak dikkat çekmişti. 20 yaşındaki orta saha, profesyonel sözleşme imzaladığı ay da 25 bin TL'lik ilk maaşının yarısını okuduğu liseye bağışlamıştı.