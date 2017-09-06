Güle güle Aykut Demir
Kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir, antrenman programlarına uymadı. Yönetim, 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesini feshetti
Kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Yönetim önce Aykut'un antrenman programına uymadığı gerekçesiyle noter tespiti yaptırarak oyuncuya ihtar çekti.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Aykut Demir'in Başkan Muharrem Usta'nın 'Gel görüşelim' çağrılarına yanıt vermediği belirtildi. Akşam saatlerinde de 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret alan Aykut Demir ile ilgili KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun disiplin yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir." Trabzonspor ile 91 maça çıkan Aykut Demir, rakip fileleri 2 kez sarsmıştı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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