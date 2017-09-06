 Güle güle Aykut Demir – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Güle güle Aykut Demir

    Güle güle Aykut Demir

    Kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir, antrenman programlarına uymadı. Yönetim, 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesini feshetti

    Kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Yönetim önce Aykut'un antrenman programına uymadığı gerekçesiyle noter tespiti yaptırarak oyuncuya ihtar çekti.

    Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Aykut Demir'in Başkan Muharrem Usta'nın 'Gel görüşelim' çağrılarına yanıt vermediği belirtildi. Akşam saatlerinde de 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret alan Aykut Demir ile ilgili KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun disiplin yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir." Trabzonspor ile 91 maça çıkan Aykut Demir, rakip fileleri 2 kez sarsmıştı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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