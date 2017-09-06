Castillo müjdesi

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve ligin ilk 3 maçını kaçıran sol kanat Fabian Castillo'dan iyi haber geldi. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığı ve görev verilmesi durumunda hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

TAKIMDA REVİZYON

Castilo 'nun yokluğunda o bölgede bazen Bero, bazen ise Bongonda'ya görev veren teknik direktör Ersun Yanal'ın, başarılı oyuncunun gelişiyle takım içerisinde mini bir revizyona gideceği de öğrenildi. Castillo yaptığı açıklamada, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sakatlığımı tamamen atlattım ve idman eksikliğimi de giderdim. Yüzde yüz hazırım. Bu sezon çok daha iyi bir performans sergileyeceğimin sözünü verebilirim" ifadesini kullandı.