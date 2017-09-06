Castillo müjdesi
Heerenveen ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve 3 hafta forma giyemeyen 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat, G.Birliği maçında sahaya çıkabilir
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve ligin ilk 3 maçını kaçıran sol kanat Fabian Castillo'dan iyi haber geldi. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığı ve görev verilmesi durumunda hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.
TAKIMDA REVİZYON
Castilo 'nun yokluğunda o bölgede bazen Bero, bazen ise Bongonda'ya görev veren teknik direktör Ersun Yanal'ın, başarılı oyuncunun gelişiyle takım içerisinde mini bir revizyona gideceği de öğrenildi. Castillo yaptığı açıklamada, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sakatlığımı tamamen atlattım ve idman eksikliğimi de giderdim. Yüzde yüz hazırım. Bu sezon çok daha iyi bir performans sergileyeceğimin sözünü verebilirim" ifadesini kullandı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Castillo müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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