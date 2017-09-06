 25 TL’ye bilet – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    25 TL’ye bilet

    25 TL’ye bilet

    Fırtına'nın pazar günü G.Birliği ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı: "Kale Arkaları 25 TL , Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C 400 TL, Platinum B 425 TL, Misafir: 30 TL."

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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