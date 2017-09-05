 Yusuf Yazıcı için Milan’a ret – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Yusuf Yazıcı için Milan’a ret

    Yusuf Yazıcı için Milan’a ret
    Son zamanlarda dev kulüplerin radarında olan Yusuf Yazıcı'nın yeni talibi Milan oldu. İtalyanların, Trabzon'a gönderdikleri Kucka'dan 20 yaşındaki orta saha hakkında bilgi aldıktan sonra yöneticilerle iletişime geçtiği öğrenildi. 10 milyon euro'luk teklif sunan Milan'ı bordo-mavililer reddetti.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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