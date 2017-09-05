Yusuf Yazıcı için Milan’a ret

Son zamanlarda dev kulüplerin radarında olan Yusuf Yazıcı'nın yeni talibi Milan oldu. İtalyanların, Trabzon'a gönderdikleri Kucka'dan 20 yaşındaki orta saha hakkında bilgi aldıktan sonra yöneticilerle iletişime geçtiği öğrenildi. 10 milyon euro'luk teklif sunan Milan'ı bordo-mavililer reddetti.