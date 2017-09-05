 Trabzonspor sözleşmesini feshetti – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    sözleşmesini feshetti

    Trabzonspor sözleşmesini feshetti

    , 'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini KAP'a bildirdi.

    'da bir süredir kadro dışı olan 'e, başkanın çağrılarına yanıt vermedi ve kendisine verilen programa uymadığı için ihtar çekilmişti.

    Bordo Mavililer, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Aykut Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    İşte o açıklama

    Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:07
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