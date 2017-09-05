Trabzonspor sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, Aykut Demir'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan Aykut Demir'e, başkanın çağrılarına yanıt vermedi ve kendisine verilen programa uymadığı için ihtar çekilmişti.
Bordo Mavililer, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Aykut Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
İşte o açıklama
Bordo Mavililer, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Aykut Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
İşte o açıklama
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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