Trabzonspor sözleşmesini feshetti

Trabzonspor 'da bir süredir kadro dışı olan Aykut Demir 'e, başkanın çağrılarına yanıt vermedi ve kendisine verilen programa uymadığı için ihtar çekilmişti.Bordo Mavililer, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Aykut Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,