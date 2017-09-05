Sosa olamazsa Olivera!

Geçtiğimiz hafta Sosa'nın transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden Trabzonspor yöneticileri, İtalya'da başka görüşmeler de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İtalyan basını, Trabzonspor'un Fiorentina'da forma giyen Maxi Olivera ile ilgilendiği iddiasını ortaya attı. Fiorentina'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu sol bek, stoper ve sol açık oynayabiliyor. Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 18 maça çıktı ve 2 asist yaptı.