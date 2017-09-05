Sosa olamazsa Olivera!
Geçtiğimiz hafta Sosa'nın transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden Trabzonspor yöneticileri, İtalya'da başka görüşmeler de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İtalyan basını, Trabzonspor'un Fiorentina'da forma giyen Maxi Olivera ile ilgilendiği iddiasını ortaya attı. Fiorentina'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu sol bek, stoper ve sol açık oynayabiliyor. Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 18 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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