Onur’u kadroya kim almadı
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:16
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35 atarım dedi daha siftahı yok
Toplam 21
Yorum
beyaz negredo pek iyi sinyaller vermiyor, cenk antremanlar haricinde, extra top kontrolu,duzgun pas,kafa vurusu ve gol vurusu calismali!!!!
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Toplam 24
Yorum
FB Milli takımda sakatlandı parasını Hollanda federasyonu ödüyorsa doktar a bilgi verilsin 8 ay raporlu göstersin en azından para vermeyiz !!!!
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35 atarım dedi daha siftahı yok
Toplam 21
Yorum
md bu adam iyi atıyor,50 gol de diyebilirdi.sahada gördük,gol değil ama yalanı iyi atıyormuş meğerse.abu ile karıştırmayın,topa hamle yapamıyor
Onur’u kadroya kim almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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