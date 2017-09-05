 Onur’u kadroya kim almadı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Onur’u kadroya kim almadı

    Onur’u kadroya kim almadı
    Milli Takım kadrosuna alınmayan Onur Kıvrak için gündeme bomba gibi iddia düştü. Onur'un Milli Takım'a alınmamasında kaleci antrenörü Alper Boğuşlu etkili olduğu belirtildi. Trabzon'da çalıştığı dönemde yaşadığı sıkıntılar sonrası görevine son verilen ve Terim tarafından Milli Takım'a alınan Boğuşlu'nun Onur ile bu süreçteki gerilim nedeniyle Lucescu'nun kararında etkili olduğu öğrenildi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:16
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