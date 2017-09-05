Milan teklifi kabul etti
Milan'ın, Trabzonspor'un Jose Sosa için yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferinde mutlu sona çok yakın... İtalyan basını, Milan'ın Sosa için Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiğini yazdı.
Bordo Mavililer, Arjantinli orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine 5.5 milyon Euro teklif etti. İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Jose Sosa'ya 3 yıl için toplamda 15 milyon Euro'luk bir sözleşme önerdiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 8 Eylül'e kadar Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.
2014-15 ve 15-16 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Jose Sosa, ligde toplam 58 maçta görev aldı. Sosa, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 20 asist yaptı.
Bordo Mavililer, Arjantinli orta saha oyuncusu için İtalyan ekibine 5.5 milyon Euro teklif etti. İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Jose Sosa'ya 3 yıl için toplamda 15 milyon Euro'luk bir sözleşme önerdiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 8 Eylül'e kadar Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.
2014-15 ve 15-16 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Jose Sosa, ligde toplam 58 maçta görev aldı. Sosa, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 20 asist yaptı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:32
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