 Junuzovic seferi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    seferi

    Junuzovic seferi

    Ersun Yanal’ın birkaç gün önce görüştüğü Werder Bremen’in 10 numarası için Usta devreye girdi. Başkan uzun pazarlıklar sonrası transferi bitirmeye çok yaklaştı

    Bordo-mavili kulüp, 10 numara transferi için son sortileri yapmaya başladı. Önceki gün, teknik direktör Ersun Yanal, Almanya'da Werder Bremen'li Zlatko Junuzovic ile masaya oturmuş ve teklif yapmıştı. Gelen olumlu haberler üzerine Başkan Muharrem Usta, uzun süredir gündemde olan Avusturyalı orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere dün sabah Bremen'e gitti. Saat 10.30'da Bremen havalimanına ulaşan Usta, ardından Trabzonspor ve Werder Bremen arasında kontağı kuran 3 temsilciyle birlikte, transfer pazarlıklarının yapılacağı otele geçti.



    TEKLiF 5 MİLYON EURO
    Havalimanın da bulunan gurbetçiler Usta'yla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, Bremen'e transfer bedeli olarak 5 milyon euro önermişti. Junuzovic ise kendisine yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 senelik kontratı prensipte kabul etmişti. Pazarlıklar bu rakamlar civarında yapıldı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bugün bu işin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

    59 GOL 110 ASiST
    Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. 'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.

    Yunus Emre SEL
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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