Junuzovic seferi
Ersun Yanal’ın birkaç gün önce görüştüğü Werder Bremen’in 10 numarası için Usta devreye girdi. Başkan uzun pazarlıklar sonrası transferi bitirmeye çok yaklaştı
TEKLiF 5 MİLYON EURO
Havalimanın da bulunan gurbetçiler Usta'yla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, Bremen'e transfer bedeli olarak 5 milyon euro önermişti. Junuzovic ise kendisine yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 senelik kontratı prensipte kabul etmişti. Pazarlıklar bu rakamlar civarında yapıldı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bugün bu işin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
59 GOL 110 ASiST
Daha önce Karnten, Wien ve Grazer takımlarında forma giyen Avusturyalı futbolcu kulüp kariyerinde 421 resmi maçta 59 gol, 110 asist üretti. Junuzovic'in milli takım karnesi ise 55 karşılaşmada 7 gol şeklinde. Oldukça süratli oynayan Junuzovic kolay faul alması ile dikkat çekiyor. Boşnak asıllı Avusturyalı oyuncu geçen sezon 30 maçta 4 gol attı, 10 asist yaptı.
Yunus Emre SEL
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:24
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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