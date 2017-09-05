Hubocan bombası
Fırtına, Marsilya’nın 31 yaşındaki Slovak savunmacısı için de resmi teklif yaptı
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Esas mevkii stoper olmasına rağmen, savunmanın sağında ve solunda da oynayabilen 31 yaşındaki Hubocan için yapılan resmi teklifin 2 milyon euro olduğu, Marsilya'nın bu öneriyi kabul etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu arada bordo-mavili kulüp, Slovakya Milli Takımı formasını 46'sı ilk 11'de olmak üzere 50 kez giyen Hubocan'ı ikna etmek için ise Durica başta olmak üzere Kucka ve Bero'dan da yardım istedi. Bordo-mavili yöneticiler de FOTOMAÇ'a, Tomas Hubocan ile ilgilendiklerini doğruladı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Hubocan bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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