Gerçek Castillo’yu göstereceğim
Kolombiyalı yıldız: Adaptasyon sürecini atlattım. Bu yıl gerçek Castillo’yu göstereceğim. 50. yılda hedefimiz zirve
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Fabian Castillo, "Hazırlık kampları iyi geçti. 50. yılda üst sıralarda yer almak istiyoruz" dedi. Trabzon'a alıştığını söyleyen Kolombiyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. Burada mutluyum. Ailem de çok mutlu. İlk senenin adaptasyon sürecini de atlattıktan sonra bu sene insanlara sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum."
Bu sezonki hedeflerinin çok büyük olduğunu da vurgu yapan Castillo, şunları söyledi: "Bizim için bu hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak. Bu seneye baktığımızda böyle bir takımın olduğuna inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edip en iyisini yapmayı umuyoruz. Bu şekilde taraftarlarımıza güzel hediye vermek istiyoruz."
Sakatlığım tamamen geçti
Castillo, talihsiz bir sakatlık yaşadığını ancak bunu atlatma aşamasında olduğunu da vurgulayarak, "Hazırlık maçında sakatlık yaşadım. Ancak bu sakatlığım tamamen geçti. Topla antrenmanlara başladım" dedi.
Ders çıkarıp ilerleriz
Ligin 3 haftasını değerlendiren Castillo, "Bazı maçlarda yaptığımız ufak hatalardan dolayı gol yemiş veya kazanamamış olabiliriz. Zaman geçtikte bu hatalardan ders çıkartıp kendimizi geliştireceğiz" diye konuştu.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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