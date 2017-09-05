 Forma giymeyi iple çekiyor – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Forma giymeyi iple çekiyor

    Forma giymeyi iple çekiyor
    İngiltere'nin Birmingham takımına transferi son anda gerçekleşmeyen , formasını özlediğini söyledi. 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha, "Taraftarı çok özledim. Kaldığım için üzgün değilim. Bu şehri seviyorum. Bir an önce formamı giyip takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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