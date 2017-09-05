 Bazıları hiç şans bulamadı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Bazıları hiç şans bulamadı

    Bazıları hiç şans bulamadı
    TEKNİK direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk 3 maçın tamamına farklı 11'lerle çıkarken bazı futbolculara ise hiç şans tanımadı. Sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet ile gençler Uğurcan, Arda, Abdurrahim ve Batuhan ilk 3 haftada forma giyemedi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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