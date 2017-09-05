 Adem Büyük önerisi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    önerisi

    Adem Büyük önerisi

    Kasımpaşa'nın kaptanı Trabzonspor'a önerildi...

    Adı transfer döneminde birçok takımla anılan 30 yaşındaki golcü, 2011-12'den bu yana lacivertbeyazlılarda forma giyiyor. Geçen sezon 24 maçta 9 gol atan Adem, bu sezon ise 3 maçta fileleri havalandıramadı.

    Teknik direktör Kemal Özdeş'in önceki gün kadro dışı bıraktığı tecrübeli santrforun menajeri, Trabzonspor yönetimi ile temasa geçti. Bunun üzerine bir görüşme yapıldığı ama transfer için henüz bir anlaşma zemini olmadığı öğrenildi. Bordo- mavili yönetimin ilk etapta stoper ve orta saha işini çözmek istediği ardından Adem için karar verileceği belirtildi. Daha önce de gündeme gelen Adem'e teknit patron Ersun Yanal onay verebilir.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adem Büyük önerisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.