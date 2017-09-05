Adem Büyük önerisi
Kasımpaşa'nın kaptanı Adem Büyük Trabzonspor'a önerildi...
Teknik direktör Kemal Özdeş'in önceki gün kadro dışı bıraktığı tecrübeli santrforun menajeri, Trabzonspor yönetimi ile temasa geçti. Bunun üzerine bir görüşme yapıldığı ama transfer için henüz bir anlaşma zemini olmadığı öğrenildi. Bordo- mavili yönetimin ilk etapta stoper ve orta saha işini çözmek istediği ardından Adem için karar verileceği belirtildi. Daha önce de gündeme gelen Adem'e teknit patron Ersun Yanal onay verebilir.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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