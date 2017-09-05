Adem Büyük önerisi

Kasımpaşa'nın kaptanı Adem Büyük Trabzonspor'a önerildi...

Adı transfer döneminde birçok takımla anılan 30 yaşındaki golcü, 2011-12'den bu yana lacivertbeyazlılarda forma giyiyor. Geçen sezon 24 maçta 9 gol atan Adem, bu sezon ise 3 maçta fileleri havalandıramadı.



Teknik direktör Kemal Özdeş'in önceki gün kadro dışı bıraktığı tecrübeli santrforun menajeri, Trabzonspor yönetimi ile temasa geçti. Bunun üzerine bir görüşme yapıldığı ama transfer için henüz bir anlaşma zemini olmadığı öğrenildi. Bordo- mavili yönetimin ilk etapta stoper ve orta saha işini çözmek istediği ardından Adem için karar verileceği belirtildi. Daha önce de gündeme gelen Adem'e teknit patron Ersun Yanal onay verebilir.