Yeniden Junuzovic
Ersun Yanal, 29 yaşındaki 10 numara ile görüşmeye gitti, Bremen’e yeni teklif sunuldu
6 MİLYON EURO BONSERVİS
Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, Junuzovic'e de yıllık 2.5 milyon euro'luk cazip bir teklif sundu. Bu öneri karşısında hem Werder hem de Junuzovic'in olumlu bir tavır ortaya koyduğu öğrenildi. Alman ekibinin 1 yıl sonra bedavaya gidecek 29 yaşındaki yıldızını satıp önemli bir gelir elde etmeyi planladığı, Junuzovic'in de bu rakamı geri çevirmek istemediği belirtildi. Trabzonspor kısa sürede transferi bitirmeyi hedefliyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Yeniden Junuzovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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