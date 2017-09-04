Trabzonspor'da yeni isim gündemde
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Maxi Olivera ismi gündeme geldi.
Jose Sosa'nın transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden Trabzonspor yöneticileri, İtalya'da başka görüşmeler de gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Olivera iddiası
İtalyan basını, Trabzonspor'un Fiorentina'da forma giyen Maxi Olivera ile ilgilendiği iddiasını ortaya attı.
Fiorentina'da forma giye 25 yaşındaki oyuncu sol bek, stoper ve sol açık oynayabiliyor.
Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla ligde 18 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:15
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 29
Yorum
objektif fenerli FB yöneticilerinin yapacağı birşey yok bu sezon bu kadroyla ancak 4. lüğe oynar kime elattılarsa alamadılar büyük takım olmak bu değil anlay
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 29
Yorum
Polad KATILIYORUM.
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 29
Yorum
Yawwheeehee Hayır suksesyon yaptığın takıma bak arsayı sevmesemde bir emre b. değil 40m Euro bonservis de ödese Arda istemedikten sonra satabilecekmisnz
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