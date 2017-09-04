 Trabzonspor'da yeni isim gündemde – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'da yeni isim gündemde

    Trabzonspor'da yeni isim gündemde

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Maxi Olivera ismi gündeme geldi.

    Jose Sosa'nın transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden Trabzonspor yöneticileri, İtalya'da başka görüşmeler de gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Olivera iddiası
    İtalyan basını, Trabzonspor'un Fiorentina'da forma giyen Maxi Olivera ile ilgilendiği iddiasını ortaya attı.

    Fiorentina'da forma giye 25 yaşındaki oyuncu sol bek, stoper ve sol açık oynayabiliyor.

    Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla ligde 18 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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