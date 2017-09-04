Şampiyon olacağız

Kaptan Onur, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Benim amacım 2010- 2011'deki gibi Trabzonspor'da daha çok şampiyonluklar yaşamak. Bunun için tüm takım olarak kenetlenmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız" ifadesini kullandı.