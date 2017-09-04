 Şampiyon olacağız – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız
    Kaptan Onur, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Benim amacım 2010- 2011'deki gibi Trabzonspor'da daha çok şampiyonluklar yaşamak. Bunun için tüm takım olarak kenetlenmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız" ifadesini kullandı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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