 Milan'dan dev teklif – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'dan dev teklif

    Milan'dan dev teklif

    , için 'un kapısını 10 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı ama Fırtına'nın cevabı olumsuz oldu.

    'da son dönemde dikkat çeken isimlerin başında gelen , dünyanın dev kulüplerinin radarına girdi. Son yıllarda prestij kaybetse de dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan , Yusuf'u transfer etmek için Trabzonspor ile temasa geçti.

    İtalyanların Trabzon'a gönderdikleri Kucka'yı arayarak Yusuf hakkında bilgi aldıktan sonra yöneticilerle iletişime geçtiği öğrenildi. 10 milyon Euro'luk teklifi Bordo Mavililer'e sunan İtalyan yöneticiler beklemeye geçti.

    10 milyon Euro'luk öneriyi cazip bulan Trabzonsporlu yöneticiler Ersun Yanal'ın da fikrini aldı. Yanal 'Yusuf henüz gelişimini tamamlamadı. Bir yıl daha oynasın değerini zaten iki katına çıkarır. Satmayalım' biçiminde görüş bildirdi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da Yanal'ın görüşünü dikkate alarak Milan'lı yetkililere 'Satmıyoruz' yanıtını verdi.

    Şu an Milli Takım'da bulunan Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'da mutlu olduğunu, şampiyonluk görmeden ayrılmaya niyeti olmadığını belirtip "Çok teklifler geldiğini duyuyorum ama ben Trabzonspor'da gelişimimi tamamlamak istiyorum. Sonrasını Allah bilir. Kafamı şu an karıştırmak istemiyorum. İşime odaklanmak istiyorum" diye konuştu.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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