İyi bir takım izlettireceğiz

Bordo-mavili futbolculardan Yusuf Erdoğan, bu sezon iyi bir Trabzonspor izlettireceklerini söyledi. 25 yaşındaki sol kanat, "İlk 3 haftaya bakılırsa iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bir mağlubiyet aldık, onun dışında sorun yok. Milli maç arasını en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Güzel bir kadro kurduk. İyi bir Trabzonspor izleteceğiz" dedi.