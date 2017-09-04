 İyi bir takım izlettireceğiz – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    İyi bir takım izlettireceğiz

    İyi bir takım izlettireceğiz
    Bordo-mavili futbolculardan Yusuf Erdoğan, bu sezon iyi bir Trabzonspor izlettireceklerini söyledi. 25 yaşındaki sol kanat, "İlk 3 haftaya bakılırsa iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bir mağlubiyet aldık, onun dışında sorun yok. Milli maç arasını en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Güzel bir kadro kurduk. İyi bir Trabzonspor izleteceğiz" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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