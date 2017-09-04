Hedefe marş marş

Teknik direktör Yanal: Kimse bizi ilk 3 haftadaki performansımızla değerlendirmesin. Bu takım koyduğu hedeflere koşarak ulaşacak

Bordo -mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal takım olarak istenen futbolu ortaya koyup başarılı neticelere imza atacaklarını ifade etti. Ayağa kalkıp hedefledikleri yolda koşarak ilerleyeceklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kimse bizi ilk 3 haftadaki performansımızla değerlendirmesin. Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla beraber gerçek gücünü ligde hissettirmeye başlayacaktır" diye konuştu. Taraftarlara çok ihtiyaçlarının olduğunu belirten Ersun Yanal, sözlerine şöyle devam etti:



TARAF TARA DESTEK ÇAĞRISI

"12. adam her zaman bir takım için en büyük itici güç olmuştur. Bizim de taraftarlarımızın verdiği muhteşem destekle neler yaptığımız ortada. Bu nedenle taraftarlar her zaman yanımızda bulunmalı. Bu takım onların desteğine başarıyla karşılık verecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."