Hedefe marş marş
Teknik direktör Yanal: Kimse bizi ilk 3 haftadaki performansımızla değerlendirmesin. Bu takım koyduğu hedeflere koşarak ulaşacak
TARAF TARA DESTEK ÇAĞRISI
"12. adam her zaman bir takım için en büyük itici güç olmuştur. Bizim de taraftarlarımızın verdiği muhteşem destekle neler yaptığımız ortada. Bu nedenle taraftarlar her zaman yanımızda bulunmalı. Bu takım onların desteğine başarıyla karşılık verecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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