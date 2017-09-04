 Gereğini yapacağız – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Gereğini yapacağız

    Gereğini yapacağız

    Başkan Usta çok net konuştu: “Artık transferde isim üzerinden, ‘şu oldu’ ya da ‘olacak’ demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda takviyeler için çalışıyoruz”

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Artık transferde isim üzerinden, 'şu oldu' ya da 'olacak' demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz" dedi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ihtiyaçları doğrultusunda takviye yapmak istediklerini anlatan Usta, şöyle devam etti: "Fazla zaman kalmadı ama taraftara şu mesajı vermek isteriz ki; ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekenin en iyisini imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kim var kim yok demek istemiyoruz. İsimler bizde de elbette gündeme geldi ama her gün yeni bir senaryo, geldi, gitti, uçakta, indi, bindi... İş o kadar deforme oldu ki biz artık daha fazla bunun üzerine gitmek istemiyoruz. Bugünlerde en iyisini yapmaya çalışacağız. Artık transferde isim üzerinden, 'şu oldu' ya da 'olacak' demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Çok büyük aksilik olmazsa da yapacağız."

    Transfer dönemi bizi yıprattı
    Transfer döneminin takıma olumsuz etkisinin de olduğunu kaydeden Başkan , "Bu takım iyi bir takım. Tek haftayla değerlendirmemek lazım. Transfer dönemi bizi fazlasıyla yıprattı. İster istemez çok fazla sansasyonel haberler yapıldı. Ama onun da sonuna gelmekteyiz. Bu seneki takımın çok farklı ve iyi olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    '20 milyon euro' maddesi yok
    Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine, "20 milyon euro ödenmesi halinde serbest kalır" şeklinde bir madde koymayı planlamadıklarını anlatan Usta, "Basında çıktı, bizle ilgisi yok. 20 milyon euro şartı koyup, sınırlamaya gerek yok. Koymadığınızda her şey elinizde. Koyduğunuzda ise bir rakama bağlıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

    Yusuf'u bekliyorum
    Başkan Usta, Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun görüşmeleri yaptığını da dile getirerek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde belli olur. Uzatıp, kalabilir. Görüşmeler yapılıyor ve onun da fikrini alıyoruz. Yusuf Erdoğan'ın, tamamen ruhsal olarak Trabzonspor'da kalma ve mücadele etme adına kendi kafasında bu işin adını koyması lazım. Bir yılı kalmış ve hâlâ şu dakikaya kadar kontratını uzatmadı. Bu da önemli detay. Ben de uzatmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak" ifadesini kullandı.

    Yılın transferi Burak Yılmaz
    Usta, "Burak Yılmaz yılın transferi olacak" şeklindeki sözlerine ilişkin, "Ben yine iddia ediyorum, yılın transferi olacak. O neler yapabileceğini gösterdi. Çin'de cezalı olduğu için son 5 hafta oynamayınca kondisyon, hazırlık açısından çeşitli eksiklikleri vardı. Onun için F.Bahçe derbisinde talihsiz şekilde çıktı. Bence o çıkışla birlikte hava da değişmeye başladı. Burak önemli ama bir takım sadece Burak'tan ibaret değil. Burak da takımın 11'inden birisi ama önemli bir oyuncu. Bu seneye damga vuracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

    Onur'un Milli Takım'a çağrılmaması
    Kalecileri Onur Kıvrak'ın A Milli Takım'a çağrılmaması ile ilgili olarak da Başkan Muharrem Usta, "Milli Takım'da yeni bir süreç, yeni bir hoca var. Seçilen oyuncular üzerinden eleştiriler çok fazla oldu. Doğru ya da yanlış isimler üzerinden... Ben burada çok net bir ifadeyle şunu söylemek isterim ki; toplum vicdanında yara açan konularda genelde hatalar vardır. Bunları yapmamak lazım. Vicdan zedeleniyorsa, sorun var demektir. Ümit ediyorum ki bunlar en kısa sürede ortadan kalkar" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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