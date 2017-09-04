Gereğini yapacağız
Başkan Usta çok net konuştu: “Artık transferde isim üzerinden, ‘şu oldu’ ya da ‘olacak’ demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda takviyeler için çalışıyoruz”
Transfer dönemi bizi yıprattı
Transfer döneminin takıma olumsuz etkisinin de olduğunu kaydeden Başkan Muharrem Usta, "Bu takım iyi bir takım. Tek haftayla değerlendirmemek lazım. Transfer dönemi bizi fazlasıyla yıprattı. İster istemez çok fazla sansasyonel haberler yapıldı. Ama onun da sonuna gelmekteyiz. Bu seneki takımın çok farklı ve iyi olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
'20 milyon euro' maddesi yok
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine, "20 milyon euro ödenmesi halinde serbest kalır" şeklinde bir madde koymayı planlamadıklarını anlatan Usta, "Basında çıktı, bizle ilgisi yok. 20 milyon euro şartı koyup, sınırlamaya gerek yok. Koymadığınızda her şey elinizde. Koyduğunuzda ise bir rakama bağlıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.
Yusuf'u bekliyorum
Başkan Usta, Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun görüşmeleri yaptığını da dile getirerek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde belli olur. Uzatıp, kalabilir. Görüşmeler yapılıyor ve onun da fikrini alıyoruz. Yusuf Erdoğan'ın, tamamen ruhsal olarak Trabzonspor'da kalma ve mücadele etme adına kendi kafasında bu işin adını koyması lazım. Bir yılı kalmış ve hâlâ şu dakikaya kadar kontratını uzatmadı. Bu da önemli detay. Ben de uzatmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak" ifadesini kullandı.
Yılın transferi Burak Yılmaz
Usta, "Burak Yılmaz yılın transferi olacak" şeklindeki sözlerine ilişkin, "Ben yine iddia ediyorum, yılın transferi olacak. O neler yapabileceğini gösterdi. Çin'de cezalı olduğu için son 5 hafta oynamayınca kondisyon, hazırlık açısından çeşitli eksiklikleri vardı. Onun için F.Bahçe derbisinde talihsiz şekilde çıktı. Bence o çıkışla birlikte hava da değişmeye başladı. Burak önemli ama bir takım sadece Burak'tan ibaret değil. Burak da takımın 11'inden birisi ama önemli bir oyuncu. Bu seneye damga vuracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Onur'un Milli Takım'a çağrılmaması
Kalecileri Onur Kıvrak'ın A Milli Takım'a çağrılmaması ile ilgili olarak da Başkan Muharrem Usta, "Milli Takım'da yeni bir süreç, yeni bir hoca var. Seçilen oyuncular üzerinden eleştiriler çok fazla oldu. Doğru ya da yanlış isimler üzerinden... Ben burada çok net bir ifadeyle şunu söylemek isterim ki; toplum vicdanında yara açan konularda genelde hatalar vardır. Bunları yapmamak lazım. Vicdan zedeleniyorsa, sorun var demektir. Ümit ediyorum ki bunlar en kısa sürede ortadan kalkar" dedi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:13
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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