 G.Birliği maçını kazanacağız – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    G.Birliği maçını kazanacağız

    G.Birliği maçını kazanacağız
    Yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi, G.Birliği maçını kazanacaklarına inandığını vurguladı. 25 yaşındaki sağ bek, "Milli arada çok iyi çalışıyoruz ve ligin 4. haftasındaki G.Birliği maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Göztepe karşılaşması bizim adımıza kötü geçti ancak bunu telafi etmek için çalışıyoruz. G.Birliği sınavında inanıyorum ki 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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