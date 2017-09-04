G.Birliği maçını kazanacağız

Yeni transfer Kamil Ahmet Çörekçi, G.Birliği maçını kazanacaklarına inandığını vurguladı. 25 yaşındaki sağ bek, "Milli arada çok iyi çalışıyoruz ve ligin 4. haftasındaki G.Birliği maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Göztepe karşılaşması bizim adımıza kötü geçti ancak bunu telafi etmek için çalışıyoruz. G.Birliği sınavında inanıyorum ki 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.