 Fransa’dan Moura iddiası – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Fransa’dan Moura iddiası

    Fransa’dan Moura iddiası
    Fransız basını, Fırtına'nın PSG'li Lucas Moura'yı kiralamak istediğini öne sürdü. Sports sitesi, Başkan Muharrem Usta'nın Lucas için şartları zorladığını duyurdu. 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi var. Lucas, PSG ile 223 maça çıkıp 45 gol attı, 47 asist yaptı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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