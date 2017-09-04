Fransa’dan Moura iddiası

Fransız basını, Fırtına'nın PSG'li Lucas Moura'yı kiralamak istediğini öne sürdü. Sports sitesi, Başkan Muharrem Usta'nın Lucas için şartları zorladığını duyurdu. 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi var. Lucas, PSG ile 223 maça çıkıp 45 gol attı, 47 asist yaptı.