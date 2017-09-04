 Forvet rekabeti – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Forvet rekabeti

    Forvet rekabeti
    Burak'ın gelmesiyle hücum hattı zenginleşen Trabzonspor, ilk 3 haftada 6 gol kaydetti, bu gollerin 4'ü forvetlerden geldi. Burak, 110 dakikada 3 gol kaydederken, 2 maçta 92 dakika süre alan Rodallega 1 gol attı. 2 maçta 88 dakika görev yapan N'Doye'un ise siftahi yok. 3 forvetin rekabeti takıma yarayacak.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvet rekabeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.