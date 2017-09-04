 Ders alacağız – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ders alacağız

    Ders alacağız
    Sağ bek Pereira, Göztepe yenilgisinden ders çıkaracaklarını söyledi. Portekizli futbolcu, "Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp, daha güçlü olmak için çalışıyoruz. Milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacağız ve hızla yükseleceğiz. Bize güvenin" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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