Ders alacağız

Sağ bek Pereira, Göztepe yenilgisinden ders çıkaracaklarını söyledi. Portekizli futbolcu, "Artık hatalarımızı öğrenmenin zamanı geldi. Gerekli dersleri çıkarıp, daha güçlü olmak için çalışıyoruz. Milli aradan sonra yeni bir başlangıç yapacağız ve hızla yükseleceğiz. Bize güvenin" dedi.