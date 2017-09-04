Başkan Usta Almanya'da
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Junuzovic'i almaya gitti...
Ajansspor'da yer alan habere göre Başkan Usta, bu duruma son vermek ve transferi gerçekleştirmek adına bu sabah Bremen'e gitti. Yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) Bremen havalimanına ulaşan Usta, ardından Trabzonspor ve Werder Breman arasında kontağı kuran 3 temsilciyle birlikte, transfer müzakeresinin yapılacağı yere hareket etti. Öte yandan havalimanında bulunan gurbetçiler Muharrem Usta'yla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor, son olarak Werder Bremen'e transfer bedeli olarak 5 milyon Euro önermişti. Junuzovic ise kendisine yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 yıllık kontratı prensip olarak kabul etmişti.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
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