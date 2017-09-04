 Başkan Usta Almanya'da – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Başkan Usta Almanya'da

    Başkan Usta Almanya'da

    Trabzonspor Başkanı 'i almaya gitti...

    Trabzonspor Başkanı , Bremen'e Zlatko 'i almaya gitti. Bordo mavili kulübün uzun süredir gündeminde olan Avusturyalı orta saha oyuncusunun transferi Werder Bremen'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle uzun süredir gerçekleşmiyordu.

    Ajansspor'da yer alan habere göre Başkan Usta, bu duruma son vermek ve transferi gerçekleştirmek adına bu sabah Bremen'e gitti. Yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) Bremen havalimanına ulaşan Usta, ardından Trabzonspor ve Werder Breman arasında kontağı kuran 3 temsilciyle birlikte, transfer müzakeresinin yapılacağı yere hareket etti. Öte yandan havalimanında bulunan gurbetçiler Muharrem Usta'yla fotoğraf çektirdi.



    Trabzonspor, son olarak Werder Bremen'e transfer bedeli olarak 5 milyon Euro önermişti. Junuzovic ise kendisine yıllık 3 milyon euro net ücret karşılığı yapılan 3 yıllık kontratı prensip olarak kabul etmişti.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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