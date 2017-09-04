8 maç pazar 4 maç cumartesi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının maç programını açıklamıştı. Buna göre Trabzonspor, kalan 14 müsabakanın 8'ini gündüz, 6'sını ise gece oynayacak. Bordo-mavili takım bu periyotta pazar günü 8, cumartesi 4, cuma ve pazartesi günleri de 1'er karşılaşmaya çıkacak.