 8 maç pazar 4 maç cumartesi – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    8 maç pazar 4 maç cumartesi

    8 maç pazar 4 maç cumartesi
    TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının maç programını açıklamıştı. Buna göre Trabzonspor, kalan 14 müsabakanın 8'ini gündüz, 6'sını ise gece oynayacak. Bordo-mavili takım bu periyotta pazar günü 8, cumartesi 4, cuma ve pazartesi günleri de 1'er karşılaşmaya çıkacak.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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