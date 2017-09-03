"Türkler her gün arıyor.."

Trabzonspor'un transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Jose Sosa ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İtalya'da AC Milan forması giyen Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, Radio Kiss Kiss'e yaptığı açıklamada, oyuncusunun Milan'da kalmak istediğini söyledi. Bilardo, "Jose, burada kalmak istiyor. Durumunda bir değişiklik yok. Türkler her gün beni arıyor. Tuhaflar. Sürekli teklif artırıyor, her şeylerini ortaya koyuyorlar." şeklinde konuştu.

Karadeniz ekibinin transfer listesinde yer alan Sosa, 2015/16 sezonunda Beşiktaş forması giymiş, ardından AC Milan'a transfer olmuş ancak Milano ekibinde istediği kadar süre alamamıştı.