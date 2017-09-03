N’Doye izin istedi
Trabzonspor’un 2015-16’da Hull City’den aldığı 32 yaşındaki Senegalli, yedek kaldığı için yönetime, “Forma giyeceğim bir takıma gitmek istiyorum” dedi
YANAL'DAN .ŞARTLI ONAY
Alternatifli bir hücum hattı isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ise orta sahaya takviye yapılmasının ardından N'Doye'un gidişine onay verilebileceğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Stoper ve orta sahaya transfer için çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimin de yapılacak olan transferlerin ardından Senegalli forvet oyuncusu ile masaya oturacağı öğrenildi. Trabzonspor forması ile 48 karşılaşmada görev alan N'Doye, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
N’Doye izin istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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