Kuvvet&denge çalıştılar

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 4. haftasında G.Birliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kondisyon salonunda yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı bildirildi. Futbolcu izlemek için yurt dışına giden teknik direktör Ersun Yanal da antrenmanda yer almadı. Futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavililer salı günü Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürecek