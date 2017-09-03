Konyaspor ve Göztepe de talip

Trabzonspor'da beklenen şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ın talipleri arttı. Bursaspor'un ısrarla istediği yetenekli futbolcuyu şimdi de Konyaspor ve Göztepe'nin kadrosuna katmak için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Her iki kulübün önümüzdeki günlerde bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki sol kanat ile mukavele uzatmayı planlıyor