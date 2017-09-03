 Konyaspor ve Göztepe de talip – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Konyaspor ve Göztepe de talip

    Konyaspor ve Göztepe de talip
    Trabzonspor'da beklenen şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ın talipleri arttı. Bursaspor'un ısrarla istediği yetenekli futbolcuyu şimdi de Konyaspor ve Göztepe'nin kadrosuna katmak için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Her iki kulübün önümüzdeki günlerde bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki sol kanat ile mukavele uzatmayı planlıyor
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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