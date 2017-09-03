 Jurac Kucka galip – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Jurac Kucka galip

    Jurac Kucka galip
    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Slovakya, kendi sahasında Slovenya'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Slovakya forması ile ilk 11'de yer alan Trabzonspor'dan Kucka sahada 65 dakika kaldı. 65'te yerini Gregus'a bırakan Kucka ortalama bir performans ortaya koydu. Slovakya, F Grubu'nda 17 puanlık İngiltere'nin ardından 15 puanla ikinciliğini sürdürdü.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jurac Kucka galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.