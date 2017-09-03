Jurac Kucka galip

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Slovakya, kendi sahasında Slovenya'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Slovakya forması ile ilk 11'de yer alan Trabzonspor'dan Kucka sahada 65 dakika kaldı. 65'te yerini Gregus'a bırakan Kucka ortalama bir performans ortaya koydu. Slovakya, F Grubu'nda 17 puanlık İngiltere'nin ardından 15 puanla ikinciliğini sürdürdü.