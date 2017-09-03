Açık kapatıyor

Sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen Castillo, hazır hale gelmek için milli arada yoğun çalışıyor

Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra menisküs ameliyatı geçiren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada forma giyememişti. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve antrenmanlardaki gayretiyle açık kapatan Kolombiyalı, sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Castillo, bir aksilik yaşanmaması durumunda 9 Eylül'de Medical Park Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda yer alabilir. Teknik direktör Ersun Yanal, Castillo ile sık sık görüşerek durumu hakkında bilgi alıyor.