 Açık kapatıyor – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Açık kapatıyor

    Açık kapatıyor

    Sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen Castillo, hazır hale gelmek için milli arada yoğun çalışıyor

    Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra menisküs ameliyatı geçiren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada forma giyememişti. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve antrenmanlardaki gayretiyle açık kapatan Kolombiyalı, sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Castillo, bir aksilik yaşanmaması durumunda 9 Eylül'de Medical Park Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda yer alabilir. Teknik direktör Ersun Yanal, Castillo ile sık sık görüşerek durumu hakkında bilgi alıyor.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Açık kapatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.