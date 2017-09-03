2 oyuncu gelecek

Başkan Usta, Yanal ile transfer zirvesi yaptı, “Merak etme hocam. G.Birliği maçından önce 2 takviye yapılacak” dedi

Bordo-mavili kulüpte Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, transfer görüşmeleri hakkında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. 55 yaşındaki teknik adam, transferlerin gecikmesinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirirken, Fırtına'nın patronu da bir hafta içerisinde en az 2 takviye yapacaklarını söyledi. Stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Usta, "Önümüzde daha zaman var. Aceleci davranmıyoruz ancak sağlam adımlar atıyoruz. Gençlerbirliği karşılaşmasından önce en az iki futbolcuyu kadromuza katacağız. Bu konuda şüphen olmasın" ifadelerini kullandı.