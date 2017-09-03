2 oyuncu gelecek
Başkan Usta, Yanal ile transfer zirvesi yaptı, “Merak etme hocam. G.Birliği maçından önce 2 takviye yapılacak” dedi
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
2 oyuncu gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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