 Waris’ten para gelebilir – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Waris’ten para gelebilir

    Waris’ten para gelebilir
    İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre West Ham United, Fransa 2. Ligi takımı Lorient forması giyen Waris'i transfer etmek istiyor. Trabzonspor'un 2014 yılında 6 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Ganalı forvet, bordo-mavili takımda sadece 1 gol atabilirken, bir sene sonra 4.5 milyon euro'ya Lorient'e satılmıştı. Waris'in satışından yüzde 15 pay alacak olan Fırtına, gelişmeleri takip ediyor.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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