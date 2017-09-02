Waris’ten para gelebilir
İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre West Ham United, Fransa 2. Ligi takımı Lorient forması giyen Waris'i transfer etmek istiyor. Trabzonspor'un 2014 yılında 6 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Ganalı forvet, bordo-mavili takımda sadece 1 gol atabilirken, bir sene sonra 4.5 milyon euro'ya Lorient'e satılmıştı. Waris'in satışından yüzde 15 pay alacak olan Fırtına, gelişmeleri takip ediyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Waris’ten para gelebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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