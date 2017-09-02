Waris’ten para gelebilir

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre West Ham United, Fransa 2. Ligi takımı Lorient forması giyen Waris'i transfer etmek istiyor. Trabzonspor'un 2014 yılında 6 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Ganalı forvet, bordo-mavili takımda sadece 1 gol atabilirken, bir sene sonra 4.5 milyon euro'ya Lorient'e satılmıştı. Waris'in satışından yüzde 15 pay alacak olan Fırtına, gelişmeleri takip ediyor.