Trabzonspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

Trabzonspor Kulübü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bayramlaştı. Bayramlaşma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra yöneticiler, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.



Burada kısa bir konuşma yapan Muharrem Usta, "İlk maç çok iyiydi arada bir kazaya uğradık. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Trabzon ve Trabzonspor hepimizi için çok önemli bir marka bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Takımımıza sahip çıkarak o güzel günleri yakalayalım istiyorum" dedi.



Soylu: "Çok zor denilen işleri kolay başardık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "Şunu söylemek gerekir Trabzonspor'da spor adına ve futbol adına her şey var. Çok zengin bir halin içerisinde un var yağ var şeker var. İnşallah şampiyonluk gelecek. Bu sene kenetlenerek büyük bir başarının altına imza atmak sorumluluğumuzdur. Çok zor denilen işleri kolay başardık. Zor dersek başaramayız. Başta başkanımıza futbolcularımıza taraftarlarımıza güzel bir sezon diliyorum. Bence başlangıç iyi yapıldı, arzu edilen skorlara hep beraber ulaşacağız. Başarılar diliyorum Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.