 Suk Troyes’te – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Suk Troyes’te

    Suk Troyes’te
    Geçen yıl Trabzonspor'un Porto'dan kiraladığı Suk'un yeni takımı belli oldu. Koreli forvet, Fransa Ligue 1 takımlarından Troyes'e transfer oldu. Suk geçen sezon Trabzonspor forması altında 17 resmi maçta 1 gol atmış ve devre arasında yollar ayrılmıştı. Debrecen takımında sezonu tamamlayan Suk, Porto'dan bu sezon da Troyes takımına kiralık olarak gitti.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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