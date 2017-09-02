Suk Troyes’te
Geçen yıl Trabzonspor'un Porto'dan kiraladığı Suk'un yeni takımı belli oldu. Koreli forvet, Fransa Ligue 1 takımlarından Troyes'e transfer oldu. Suk geçen sezon Trabzonspor forması altında 17 resmi maçta 1 gol atmış ve devre arasında yollar ayrılmıştı. Debrecen takımında sezonu tamamlayan Suk, Porto'dan bu sezon da Troyes takımına kiralık olarak gitti.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Suk Troyes’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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