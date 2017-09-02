Suk Troyes’te

Geçen yıl Trabzonspor'un Porto'dan kiraladığı Suk'un yeni takımı belli oldu. Koreli forvet, Fransa Ligue 1 takımlarından Troyes'e transfer oldu. Suk geçen sezon Trabzonspor forması altında 17 resmi maçta 1 gol atmış ve devre arasında yollar ayrılmıştı. Debrecen takımında sezonu tamamlayan Suk, Porto'dan bu sezon da Troyes takımına kiralık olarak gitti.