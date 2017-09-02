Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde
Karadeniz ekibinin 2016-17 sezonun başında kadrosuna kattığı ve devre arasında 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheidaev, ülkesi Azerbaycan'a transfer oldu.
1.5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 yıllığına Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Karabağ'a kiralandı. Trabzonspor'da 3 maçta 1 gol atan genç oyuncu, Zilina ile çıktığı 16 karşılaşmada fileleri 6 kez sarsmış ve 2 de asist yapmıştı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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