 Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde – Fotomaç – 02 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Devler Ligi’nde

    Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde

    Karadeniz ekibinin 2016-17 sezonun başında kadrosuna kattığı ve devre arasında 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı , ülkesi Azerbaycan'a transfer oldu.

    1.5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 yıllığına Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Karabağ'a kiralandı. Trabzonspor'da 3 maçta 1 gol atan genç oyuncu, Zilina ile çıktığı 16 karşılaşmada fileleri 6 kez sarsmış ve 2 de asist yapmıştı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.