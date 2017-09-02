Ramil Sheidaev Devler Ligi’nde

Karadeniz ekibinin 2016-17 sezonun başında kadrosuna kattığı ve devre arasında 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheidaev, ülkesi Azerbaycan'a transfer oldu.

1.5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 yıllığına Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Karabağ'a kiralandı. Trabzonspor'da 3 maçta 1 gol atan genç oyuncu, Zilina ile çıktığı 16 karşılaşmada fileleri 6 kez sarsmış ve 2 de asist yapmıştı.