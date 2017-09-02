N’Doye'da sıcak gelişme
Trabzonspor'un, forvet oyuncusu Dame N’Doye ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.
Bordo mavili kulübün 2015-16 sezonunda İngiltere'nin Hull City takımından kadrosunda kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dame N'Doye'un, takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Trabzonspor'da 2016-17 sezonunda 32 maçta forma giyen ancak sezon başında Burak Yılmaz'ın takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekilen 32 yaşındaki oyuncunun, forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.
YANAL'DAN ŞARTLI ONAY
Alternatifli bir hücum hattı isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ise orta sahaya takviye yapılmasının ardından N'Doye'un gidişine onay verilebileceğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Stoper ve orta sahaya transfer için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin de yapılacak olan transferlerin ardından Senegalli forvet oyuncusu ile masaya oturacağı öğrenildi.
Trabzonspor forması ile 48 karşılaşmada görev alan N'Doye, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:40
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
FB SAHAYIMI DARALTSA 8) OBRADOVIC IKI GUARDLA BIRI SAG BOLGEDE UCGEN BIRI SOL BOLGEDE UCGEN OLUSTURUYOR PIVOT SAG SOLA HAREKETLI E BURDA BIR PIVOT VAR ALAN GENIS
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
fb Aykut kocaman can dir ama malesef bu kadroyla sampiyon OLAMAYIZ.Mehmet ozan joseph le MALESEF o S bekle HAYAL hele kalecii geleni dikiyor.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
git isine sana kalsa Vardarida eleyecektik, bos bos vaatler veriyorsun, sampiyon olamazsan yaptirimi nedir, denedik olmadimi diyeceksin, git isine..
N’Doye'da sıcak gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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