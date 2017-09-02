Milan kadroyu bildirdi
Trabzonspor'un transferdeki gözdesi Jose Sosa ve Fenerbahçe ile adı anılan Gustavo Gomez AC Milan'ın Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor'un transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sosa da, Milan'ın UEFA'ya gönderdiği kadroda kendisine yer buldu.
Ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Gustavo Gomez de kadroya dahil edildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:22
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
FB SAHAYIMI DARALTSA 8) OBRADOVIC IKI GUARDLA BIRI SAG BOLGEDE UCGEN BIRI SOL BOLGEDE UCGEN OLUSTURUYOR PIVOT SAG SOLA HAREKETLI E BURDA BIR PIVOT VAR ALAN GENIS
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
fb Aykut kocaman can dir ama malesef bu kadroyla sampiyon OLAMAYIZ.Mehmet ozan joseph le MALESEF o S bekle HAYAL hele kalecii geleni dikiyor.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 14
Yorum
git isine sana kalsa Vardarida eleyecektik, bos bos vaatler veriyorsun, sampiyon olamazsan yaptirimi nedir, denedik olmadimi diyeceksin, git isine..
Milan kadroyu bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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