 Milan kadroyu bildirdi – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Milan kadroyu bildirdi

    Milan kadroyu bildirdi

    Trabzonspor'un transferdeki gözdesi Jose Sosa ve Fenerbahçe ile adı anılan Gustavo Gomez AC Milan'ın Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.

    İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

    Trabzonspor'un transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sosa da, Milan'ın UEFA'ya gönderdiği kadroda kendisine yer buldu.

    Ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Gustavo Gomez de kadroya dahil edildi.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:22
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