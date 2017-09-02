Milan kadroyu bildirdi

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Trabzonspor'un transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sosa da, Milan'ın UEFA'ya gönderdiği kadroda kendisine yer buldu.

Ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Gustavo Gomez de kadroya dahil edildi.