Kombineler 10 binde durdu

Karadeniz ekibinin yönetimi bu sezon 25 bin kombine satışı planlıyorken, umulan şu ana kadar elde edilemedi. 5 bin biletten sonra bir ara hızlanan ve 10 bine ulaşan rakam, uzun zamandır bu bantta kaldı. Yönetim, sık sık taraftara çağrı yapıyor. İyi sonuçlar gelince sayının artması bekleniyor.