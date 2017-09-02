 Kombineler 10 binde durdu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kombineler 10 binde durdu

    Kombineler 10 binde durdu
    Karadeniz ekibinin yönetimi bu sezon 25 bin kombine satışı planlıyorken, umulan şu ana kadar elde edilemedi. 5 bin biletten sonra bir ara hızlanan ve 10 bine ulaşan rakam, uzun zamandır bu bantta kaldı. Yönetim, sık sık taraftara çağrı yapıyor. İyi sonuçlar gelince sayının artması bekleniyor.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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