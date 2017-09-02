Kombineler 10 binde durdu
Karadeniz ekibinin yönetimi bu sezon 25 bin kombine satışı planlıyorken, umulan şu ana kadar elde edilemedi. 5 bin biletten sonra bir ara hızlanan ve 10 bine ulaşan rakam, uzun zamandır bu bantta kaldı. Yönetim, sık sık taraftara çağrı yapıyor. İyi sonuçlar gelince sayının artması bekleniyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
-
G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Kombineler 10 binde durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.