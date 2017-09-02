Fırtına’nın 3 bankosu
Mas, Durica, Pereira ve Olcay geride kalan 3 haftada 270 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimleri oldu.
Bordo-mavili takımda ilk 3 haftada Kucka 268, Uğur 254, Yusuf Yazıcı 242, Okay 235, Onur 180, Bero 158, Bongonda 129, Burak 110, Rodallega 92, Esteban 90, N'Doye 88, Onazi 28, Yusuf Erdoğan 22 ve Abdülkadir 3 dakika süreyle sahada kaldı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Fırtına’nın 3 bankosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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