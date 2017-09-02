 Fırtına’nın 3 bankosu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fırtına’nın 3 bankosu

    Fırtına’nın 3 bankosu

    Mas, Durica, Pereira ve Olcay geride kalan 3 haftada 270 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimleri oldu.

    Bordo-mavili takımda ilk 3 haftada Kucka 268, Uğur 254, Yusuf Yazıcı 242, Okay 235, Onur 180, Bero 158, Bongonda 129, Burak 110, Rodallega 92, Esteban 90, N'Doye 88, Onazi 28, Yusuf Erdoğan 22 ve Abdülkadir 3 dakika süreyle sahada kaldı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına’nın 3 bankosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.